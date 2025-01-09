Требуется разработка чат-бота для Телеграм, который включает регистрацию пользователей с ролями 'Соискатель' и 'Компания', интеграцию с платежной системой и доступ к базе данных соискателей. Бот должен обеспечивать сбор информации, обработку платежей и управление квотами на доступ к контактам. Используемые технологии: Python или Node.js, PostgreSQL или MongoDB.
Телеграм бот
Требуется разработка чат-бота Телеграм по следующей схеме:
- Пользователь с ролью Соискатель: Регистрируется в боте, указывая свои данные.
- Пользователь с ролью Компания: Подписывается на доступ к базе клиентов и оплачивает подписку или пакет контактов.
Чат-бот: Предоставляет компании доступ к контактам соискателей после оплаты и списания квоты.
Архитектура чат-бота
База данных:
Таблица "Соискатели": хранит данные (ФИО, номер телефона, опыт, категория прав, местоположение и т.д.).
Таблица "Компании": хранит данные о компаниях (название, контактное лицо, оплаченный пакет или подписка).
Таблица "Транзакции": отслеживает платежи компаний и доступ к контактам соискателей.
Основные функции:
Регистрация соискателей: форма для ввода личных данных и согласия на обработку информации.
Регистрация компаний: форма для ввода данных компании и выбора пакета или подписки.
Оплата подписки: интеграция с платежной системой (Stripe или крипта).
Доступ к базе: предоставление компаниям доступа к контактам соискателей после успешной оплаты.
Разработка функционала бота
Регистрация соискателя:
Соискатель запускает бота и выбирает роль "Претендент на вакансию".
Бот запрашивает данные: ФИО, номер телефона, опыт, категория прав, местоположение и другие данные.
После заполнения формы соискатель подтверждает согласие на обработку данных.
Данные водителя сохраняются в базе данных.
Регистрация компании:
Компания запускает бота и выбирает роль "Компания".
Бот запрашивает данные о компании: название, контактное лицо, адрес, и предлагает выбрать подписку или пакет.
После выбора пакета бот перенаправляет к платежной системе для оплаты.
После успешной оплаты компания получает доступ к базе данных соискателей в рамках выбранного пакета.
Оплата и квоты:
После успешной оплаты бот обновляет данные компании в базе, добавляя квоту на доступ к контактам соискателей.
Каждое обращение компании к контактам водителей списывает одну единицу из их квоты.
Доступ к контактам соискателей:
Компания может запрашивать список соискателей с фильтрацией по разным параметрам (опыт, местоположение и т.д.).
Бот предоставляет список соискателей, и при запросе контактов конкретного соискателя списывает квоту.
Технические инструменты
Язык программирования: Python (с использованием библиотеки aiogram для работы с Telegram API) или Node.js (с библиотекой Telegraf).
База данных: PostgreSQL или MongoDB для хранения информации о соискателях и компаниях.
Платежная система: Stripe или крипта.
Хостинг: Heroku, AWS, или любой другой подходящий для развертывания бота.
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