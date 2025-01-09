Создать бот для Телеграм

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Закрыт15 заявок381 просмотр

Требуется разработка чат-бота Телеграм по следующей схеме:

- Пользователь с ролью Соискатель: Регистрируется в боте, указывая свои данные. 

- Пользователь с ролью Компания: Подписывается на доступ к базе клиентов и оплачивает подписку или пакет контактов. 

Чат-бот: Предоставляет компании доступ к контактам соискателей после оплаты и списания квоты.

Архитектура чат-бота

  1. База данных:

    • Таблица "Соискатели": хранит данные (ФИО, номер телефона, опыт, категория прав, местоположение и т.д.).

    • Таблица "Компании": хранит данные о компаниях (название, контактное лицо, оплаченный пакет или подписка).

    • Таблица "Транзакции": отслеживает платежи компаний и доступ к контактам соискателей.

  2. Основные функции:

    • Регистрация соискателей: форма для ввода личных данных и согласия на обработку информации.

    • Регистрация компаний: форма для ввода данных компании и выбора пакета или подписки.

    • Оплата подписки: интеграция с платежной системой (Stripe или крипта).

    • Доступ к базе: предоставление компаниям доступа к контактам соискателей после успешной оплаты.

Разработка функционала бота

  1. Регистрация соискателя:

    • Соискатель запускает бота и выбирает роль "Претендент на вакансию".

    • Бот запрашивает данные: ФИО, номер телефона, опыт, категория прав, местоположение и другие данные.

    • После заполнения формы соискатель подтверждает согласие на обработку данных.

    • Данные водителя сохраняются в базе данных.

  2. Регистрация компании:

    • Компания запускает бота и выбирает роль "Компания".

    • Бот запрашивает данные о компании: название, контактное лицо, адрес, и предлагает выбрать подписку или пакет.

    • После выбора пакета бот перенаправляет к платежной системе для оплаты.

    • После успешной оплаты компания получает доступ к базе данных соискателей в рамках выбранного пакета.

  3. Оплата и квоты:

    • После успешной оплаты бот обновляет данные компании в базе, добавляя квоту на доступ к контактам соискателей.

    • Каждое обращение компании к контактам водителей списывает одну единицу из их квоты.

  4. Доступ к контактам соискателей:

    • Компания может запрашивать список соискателей с фильтрацией по разным параметрам (опыт, местоположение и т.д.).

    • Бот предоставляет список соискателей, и при запросе контактов конкретного соискателя списывает квоту.

Технические инструменты

  • Язык программирования: Python (с использованием библиотеки aiogram для работы с Telegram API) или Node.js (с библиотекой Telegraf).

  • База данных: PostgreSQL или MongoDB для хранения информации о соискателях и компаниях.

  • Платежная система: Stripe или крипта.

  • Хостинг: Heroku, AWS, или любой другой подходящий для развертывания бота.

Node.jsPythonStripeИнтеграция платежных системСоздание чат-ботов
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