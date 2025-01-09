Требуется разработать смарт-контракт для сети TON, который будет осуществлять распределение токенов по заданному алгоритму. Контракт должен обеспечивать ежемесячное распределение генерируемых монет на основе условий владения другого токена. Необходимо учесть возможность обновления контракта.
Создать бот для Телеграм
Требуется разработка чат-бота Телеграм по следующей схеме:
- Пользователь с ролью Соискатель: Регистрируется в боте, указывая свои данные.
- Пользователь с ролью Компания: Подписывается на доступ к базе клиентов и оплачивает подписку или пакет контактов.
Чат-бот: Предоставляет компании доступ к контактам соискателей после оплаты и списания квоты.
Архитектура чат-бота
База данных:
Таблица "Соискатели": хранит данные (ФИО, номер телефона, опыт, категория прав, местоположение и т.д.).
Таблица "Компании": хранит данные о компаниях (название, контактное лицо, оплаченный пакет или подписка).
Таблица "Транзакции": отслеживает платежи компаний и доступ к контактам соискателей.
Основные функции:
Регистрация соискателей: форма для ввода личных данных и согласия на обработку информации.
Регистрация компаний: форма для ввода данных компании и выбора пакета или подписки.
Оплата подписки: интеграция с платежной системой (Stripe или крипта).
Доступ к базе: предоставление компаниям доступа к контактам соискателей после успешной оплаты.
Разработка функционала бота
Регистрация соискателя:
Соискатель запускает бота и выбирает роль "Претендент на вакансию".
Бот запрашивает данные: ФИО, номер телефона, опыт, категория прав, местоположение и другие данные.
После заполнения формы соискатель подтверждает согласие на обработку данных.
Данные водителя сохраняются в базе данных.
Регистрация компании:
Компания запускает бота и выбирает роль "Компания".
Бот запрашивает данные о компании: название, контактное лицо, адрес, и предлагает выбрать подписку или пакет.
После выбора пакета бот перенаправляет к платежной системе для оплаты.
После успешной оплаты компания получает доступ к базе данных соискателей в рамках выбранного пакета.
Оплата и квоты:
После успешной оплаты бот обновляет данные компании в базе, добавляя квоту на доступ к контактам соискателей.
Каждое обращение компании к контактам водителей списывает одну единицу из их квоты.
Доступ к контактам соискателей:
Компания может запрашивать список соискателей с фильтрацией по разным параметрам (опыт, местоположение и т.д.).
Бот предоставляет список соискателей, и при запросе контактов конкретного соискателя списывает квоту.
Технические инструменты
Язык программирования: Python (с использованием библиотеки aiogram для работы с Telegram API) или Node.js (с библиотекой Telegraf).
База данных: PostgreSQL или MongoDB для хранения информации о соискателях и компаниях.
Платежная система: Stripe или крипта.
Хостинг: Heroku, AWS, или любой другой подходящий для развертывания бота.
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