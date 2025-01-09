Требуется разработка чат-бота Телеграм по следующей схеме:

- Пользователь с ролью Соискатель: Регистрируется в боте, указывая свои данные.

- Пользователь с ролью Компания: Подписывается на доступ к базе клиентов и оплачивает подписку или пакет контактов.

Чат-бот: Предоставляет компании доступ к контактам соискателей после оплаты и списания квоты.

Архитектура чат-бота

База данных: Таблица "Соискатели": хранит данные (ФИО, номер телефона, опыт, категория прав, местоположение и т.д.).

Таблица "Компании": хранит данные о компаниях (название, контактное лицо, оплаченный пакет или подписка).

Таблица "Транзакции": отслеживает платежи компаний и доступ к контактам соискателей. Основные функции: Регистрация соискателей : форма для ввода личных данных и согласия на обработку информации.

Регистрация компаний : форма для ввода данных компании и выбора пакета или подписки.

Оплата подписки : интеграция с платежной системой (Stripe или крипта).

Доступ к базе: предоставление компаниям доступа к контактам соискателей после успешной оплаты.

Разработка функционала бота

Регистрация соискателя: Соискатель запускает бота и выбирает роль "Претендент на вакансию".

Бот запрашивает данные: ФИО, номер телефона, опыт, категория прав, местоположение и другие данные.

После заполнения формы соискатель подтверждает согласие на обработку данных.

Данные водителя сохраняются в базе данных. Регистрация компании: Компания запускает бота и выбирает роль "Компания".

Бот запрашивает данные о компании: название, контактное лицо, адрес, и предлагает выбрать подписку или пакет.

После выбора пакета бот перенаправляет к платежной системе для оплаты.

После успешной оплаты компания получает доступ к базе данных соискателей в рамках выбранного пакета. Оплата и квоты: После успешной оплаты бот обновляет данные компании в базе, добавляя квоту на доступ к контактам соискателей.

Каждое обращение компании к контактам водителей списывает одну единицу из их квоты. Доступ к контактам соискателей: Компания может запрашивать список соискателей с фильтрацией по разным параметрам (опыт, местоположение и т.д.).

Бот предоставляет список соискателей, и при запросе контактов конкретного соискателя списывает квоту.

Технические инструменты