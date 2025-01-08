Скачать каталог товаров

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Закрыт7 заявок54 просмотра

Нужно скачать каталог товаров с сайта на сендпульсе. Встроенной возможности экспорта/импорта нет. АПИ для товаров тоже нет. Какие то варианты возможны?

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