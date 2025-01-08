Необходимо оставить отзыв на Яндекс.Картах о компании Эксперт, находящейся по адресу: г. Тверь, проспект Победы д.3. Для выполнения задачи нужно найти компанию, перейти на её сайт, сделать заявку и получить текст отзыва для публикации. Оплата 200 рублей после проверки отзыва.