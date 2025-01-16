Сайт Wordpress, сделать AMP в стиле кастомной темы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок324 просмотра

Есть Wordpress сайт с кастомным шаблоном (своя верстка).

Нужно сделать AMP версию страниц в стиле сайта или близко к стилистике сайта.

--

Ищу опытного разработчика Wordpress, который знает движок вдоль и поперек. Часто требуются интеграция новой верстки, создание кастомных полей для администрирования.

WordPressИнтеграция верстки
4 месяца назад
guest_1736434140471
4 месяца в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

madara_esh
26 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
4 месяца назад
$100
5 дней
Escrow
Отличная работа, все по ТЗ.
Хороший заказчик, рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

madara_esh
26 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
4 месяца назад
Юлия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
12 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Андрей
 
64 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад