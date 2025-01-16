Требуется разработать DeFi кошелек на Blockchain TON с функцией swap. Возможен форк существующих кошельков. Используйте смарт-контракты или API для реализации функционала. Ожидаются решения, которые помогут достичь поставленных целей.
Сайт Wordpress, сделать AMP в стиле кастомной темы
Есть Wordpress сайт с кастомным шаблоном (своя верстка).
Нужно сделать AMP версию страниц в стиле сайта или близко к стилистике сайта.
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Ищу опытного разработчика Wordpress, который знает движок вдоль и поперек. Часто требуются интеграция новой верстки, создание кастомных полей для администрирования.
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