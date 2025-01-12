Требуется разработка Discord бота, который будет создавать инвайты на сервер и автоматически присоединяться к ним с использованием предоставленных аккаунтов. Все вопросы с прокси и настройками будут на исполнителе. Задача нацелена на автоматизацию процесса повышения числа участников на сервере.
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