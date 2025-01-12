Разработать парсер, который будет считывать табличные данные из окна Windows программы и экспортировать их в формат Excel. Учитывать возможность горизонтального и вертикального скролла, а также работать с данными, находящимися в оперативной памяти. Объем данных может достигать до 10 000 строк и 100 столбцов.