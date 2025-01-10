Создать телеграм бота

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Закрыт14 заявок233 просмотра

Доброго времени суток! Хочу развить свой бизнес выйти на телегр., занимаюсь в сфере обмена валюты. Нахожусь сейчас в Пхукете и задумался на счет создания Бота, который будет для меня выполнять роль помощника, а так же привлечением клиентов. До этого в основном использовал сарафанное радио по местности и вот клиенты посоветовали попробовать работать через тг, так как это быстрее, удобнее и проще. Опыта работы с ботами не было. Рассматриваю кандидатуру человека, который сможет создать бота подходящего под мой запрос. Ну и в целом подсказали бы какого конкретнее бота лучше сделать. Благодарю заранее за ваш ответ!

Вот пример бота - @Vilanysowbot

Привлечение клиентовСоздание ботов
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