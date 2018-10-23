Ljagushonka

Елена Ljagushonka

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Контент-менеджер

Наполнение интернет-магазинов и сайтов на всех популярных CMS и маркетплейсах.

Поиск и сбор информации, написание статей и описаний товаров, подбор ключевых слов, обработка изображений.

Опыт работы более 5 лет.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Наполнение сайтов

Отзывы заказчиков

morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
27 отзывов
$30
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта
Отличная работа, продолжаем сотрудничество!
Отличный заказчик. Задача была поставлена четко, оплата своевременно. Очень приятно работать)
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#17
Копирайтинг
нет отзывов
$0.1/час
от 1 дня
#1070