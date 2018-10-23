Контент-менеджер
Наполнение интернет-магазинов и сайтов на всех популярных CMS и маркетплейсах.
Поиск и сбор информации, написание статей и описаний товаров, подбор ключевых слов, обработка изображений.
Опыт работы более 5 лет.
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ТОП-20— Наполнение сайтов
Портфолио
- Добавление товаров на Prom56 просмотров
- Додавання товарів на Епіцентр39 просмотров
- Наполнение магазина на Хорошоп30 просмотров
- Добавление товаров OpenCart33 просмотра
- Добавление товаров на Prom30 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа, продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задача была поставлена четко, оплата своевременно. Очень приятно работать)
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#17
Копирайтинг
нет отзывов
$0.1/час
от 1 дня
#1070