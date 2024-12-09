Интерактивный баннер на HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки18 просмотров

Я ищу крутого баннер-мейкера для создания интерактивного баннера на основе HTML5.

Необходимые навыки: HTML, JavaScript, JSON и опыт создания интерактивных штук.

Мы - диджитал команда Monkey Business, работаем с Яндексом и другими крупными компаниями.

HTMLJavaScriptСоздание баннеров
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
18 часов назад
62 отзыва
5 месяцев назад
Никита
 
18 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • Баннер на сайт

    $50

    Необходим баннер для заглушки сайта, который будет содержать информацию о предстоящем запуске и предложении скидки за оставленный email. Текст на английском языке. Размер баннера 16:9, ширина не менее 1280 px.

    Создание баннеров
    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создание простых имейджов для App Store и Google Play

    $20

    Необходимо создать два комплекта графики для публикации приложения в App Store и Google Play. Подготовить 5–6 скриншотов для каждого магазина, с простыми макапами для App Store и немного более креативными для Google Play. Все работы должны соответствовать стандартным размерам, тексты и примеры скриншотов будут предоставлены. Срок выполнения — 2–3 дня, бюджет — $20.

    Создание картинокGoogle Play
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Один банер и три изображения для сайта

    $25

    Требуется разработать один баннер для главной страницы сайта и три небольших изображения для акций. Подробное техническое задание будет предоставлено заинтересованным исполнителям. Бюджет на выполнение заказа составляет $25.

    Создание баннеровСоздание картинок
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Шаблон баннеров на ютуб

    Разработайте шаблон баннеров для YouTube, который будет соответствовать современным стандартам и привлекать внимание. Идеально подходит для дизайнеров с хорошим вкусом. Убедитесь, что баннеры выделяются и соответствуют тематике канала.

    Создание баннеровYouTube
    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Дизайнер для создания баннеров для Яндекс Карт

    Ищется дизайнер для разработки баннеров для Яндекс Карт. Баннеры должны соответствовать фирменному стилю компании. Необходим опыт в создании баннеров и хороший вкус. Кандидаты должны продемонстрировать портфолио с предыдущими работами.

    Создание баннеровЯндекс Карты
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Креативы для рекламы в инстаграме (фитнес индустрия)

    Требуется разработать 3 креатива для рекламы в Instagram, ориентированных на фитнес-индустрию. Креативы должны быть привлекательными и эффективно передавать информацию о продукте или услуге.

    Создание креативов
    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создание статических рекламных креативов

    $1500

    Ищется дизайнер для создания статических рекламных креативов. Обязателен опыт в создании рекламы, желательно в арбитраже (гемблинг, беттинг). Если опыта в указанных нишах нет, но есть в других, также рассматриваются кандидаты. Работаем с большим объемом заказов, обеспечивая постоянный поток задач и средний доход 1500$ в месяц.

    Создание креативов
    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Відмалювати два банери

    Необхідно відмалювати два банери розміром 1200*500 для шапки сайту. Виконавець отримає детальне ТЗ та тему. Потрібно підібрати якісне зображення і додати текст, включаючи напис 'детальніше'. Оплата на карту, виконавець з України.

    Создание баннеров
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Отрисовать баннеры

    Требуется отрисовать 20-30 рекламных баннеров для сайта. Проект предполагает перспективу постоянного сотрудничества. Идеальные кандидаты должны иметь опыт в графическом дизайне и уметь создавать привлекательные и эффективные рекламные материалы.

    Создание баннеров
    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Поиск дизайнера для презентаций и баннеров

    Требуется дизайнер для создания нескольких коротких презентаций и баннеров на тему недвижимости для Авито. Задача включает разработку визуальных материалов, соответствующих тематике и требованиям платформы.

    Создание баннеровСоздание презентацийАвито
    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад