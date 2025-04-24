Требуется создать шапку и логотипы для двух YouTube каналов и социальных сетей. Для канала 'Учимся готовить' и канала 'На заметку' необходимы адаптивные графические элементы для мобильных устройств. Включает шапки и логотипы для ВКонтакте и Facebook. Укажите сроки и стоимость работы при подаче заявки.
Дизайнер для таргетированной рекламы в Инстаграм
Ищу дизайнера для создания креативов для таргетированной рекламы в Инстаграм для студии косметологии. Необходимо понимание, какие креативы хорошо выглядят в рекламе, выбор шрифта и фоновых изображений. Объем работ небольшой, креативы меняются раз в пару недель. Портфолио приветствуется.
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