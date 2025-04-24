Дизайнер для таргетированной рекламы в Инстаграм

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Закрыт5 заявок24 просмотра

Ищу дизайнера для создания креативов для таргетированной рекламы в Инстаграм для студии косметологии. Необходимо понимание, какие креативы хорошо выглядят в рекламе, выбор шрифта и фоновых изображений. Объем работ небольшой, креативы меняются раз в пару недель. Портфолио приветствуется.

Подбор шрифтовСоздание креативовТаргетированная реклама
18 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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