Требуется разработка обложки для страницы и 6 обложек для модулей Геткурс. Каждый модуль должен быть представлен в двух цветовых вариантах: для открытого и закрытого режима. Необходимы только изображения, настройки в Геткурс не требуются.
Баннер 1242 на 936
Баннер для компании, предоставляющей услуги помощи студентам, для Авито, яркий и привлекающий внимание.
Размер 1242 × 936.
Что должно быть на баннере(текст):
Easyhelp – помощь студентам онлайн
Оформление:
Контрольные
Курсовые
Дипломные
Чертежи, РГР
Быстрое онлайн решение(от 15 мин)
Опыт 14 лет, гарантия, антиплагиат, доработки бесплатно
Примеры баннеров, которые нам нравятся, во вложении
Заявки фрилансеров
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