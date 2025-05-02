Дизайнер для Авито (Junior)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок59 просмотров

Ищем дизайнера для работы на площадке Авито. Задачи включают разработку баннеров для первого фото, создание иллюстраций и логотипов. Также требуется работа с инструментами искусственного интеллекта. Оплата будет сдельной, с возможностью обучения. Пишите в личные сообщения.

Создание баннеровСоздание иллюстрацийСоздание логотипов
10 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Павел
 
16 лет
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Илья
 
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