Дизайнер для Авито (Junior)

Ищем дизайнера для работы на площадке Авито. Задачи включают разработку баннеров для первого фото, создание иллюстраций и логотипов. Также требуется работа с инструментами искусственного интеллекта. Оплата будет сдельной, с возможностью обучения. Пишите в личные сообщения.