нужно сделать обложку для видео на ютубе. Тематика шахматы.

вот для этого видео:

https://www.youtube.com/watch?v=cXsX0mtPYJw



Оно будет переведено на английский язык.



На оболжке должна быть надпись "Russian Chess Legend Hunts the King" + шахматная партия(взять из видео)

Сумма обсуждается. За качество готов платить хорошо и работать долгосрочно