Необходим рекламный баннер 4:3 для автосервиса. Основой станет оранжевая картинка с Porsche 911. Нужно добавить логотип компании и текст 'Luxury Detailing Center', подобрать шрифт. Изображение должно включать людей, работающих с автомобилем: накидывающих защитную пленку, полирующих крышу и чистящих сиденья. Примеры будут предоставлены.
Обложка для ютуб видео(шахматы)
нужно сделать обложку для видео на ютубе. Тематика шахматы.
вот для этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=cXsX0mtPYJw
Оно будет переведено на английский язык.
На оболжке должна быть надпись "Russian Chess Legend Hunts the King" + шахматная партия(взять из видео)
Сумма обсуждается. За качество готов платить хорошо и работать долгосрочно
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