Обложка для ютуб видео(шахматы)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Открыт13 заявок101 просмотр

нужно сделать обложку для видео на ютубе. Тематика шахматы.
вот для этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=cXsX0mtPYJw

Оно будет переведено на английский язык.

На оболжке должна быть надпись "Russian Chess Legend Hunts the King" + шахматная партия(взять из видео)

Сумма обсуждается. За качество готов платить хорошо и работать долгосрочно

YouTubeДизайн обложек
11 дней назад
Александр
 
41 год
16 лет в сервисе
онлайн
52 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Максим
 
18 лет
2 дня в сервисе
Был
час назад
2 дня назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
10 дней назад
Женя
 
18 лет
месяц в сервисе
Был
день назад
10 дней назад
Азиз
 
21 год
13 дней в сервисе
Был
3 дня назад
10 дней назад
Андрей
 
25 лет
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Юрій
 
26 лет
14 дней в сервисе
Был
3 часа назад
11 дней назад
Роман
 
25 лет
23 дня в сервисе
Был
день назад
11 дней назад
Давид
 
15 лет
14 дней в сервисе
Был
3 дня назад
11 дней назад
Олександра
 
16 лет
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
11 дней назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
35 минут назад
1 отзыв
11 дней назад
Лучший дизайнер баннеров апреля
Алексей
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
29 отзывов(-1)
11 дней назад
Иван
 
22 года
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
11 дней назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
39 минут назад
73 отзыва
11 дней назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн рекламного баннера. Авто тематика

    Необходим рекламный баннер 4:3 для автосервиса. Основой станет оранжевая картинка с Porsche 911. Нужно добавить логотип компании и текст 'Luxury Detailing Center', подобрать шрифт. Изображение должно включать людей, работающих с автомобилем: накидывающих защитную пленку, полирующих крышу и чистящих сиденья. Примеры будут предоставлены.

    Подбор шрифтовСоздание баннеров
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 дней назад

  • Рекламное объявление

    $10

    Необходимо разработать небольшое рекламное объявление для отправки через мессенджеры (Viber, WhatsApp). Включите логотип, 3-4 предложения о услугах, адрес сайта и телефон. Объявление должно быть привлекательным и информативным для привлечения клиентов.

    ViberWhatsApp
    Баннеры12 заявок
    Открыт
    11 дней назад

  • Дизайнер для создания карточек товара

    Требуется дизайнер для постоянной работы по созданию продающих карточек товара. Необходимо наличие опыта в данной области. Основное внимание уделяется созданию привлекательных и эффективных баннеров для увеличения продаж.

    Создание карточек товаров
    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    5 дней назад

  • Обложки ютюб

    $3

    Ищется дизайнер для разработки обложек Ютюб. Необходимы уникальные баннеры, которые будут привлекать внимание пользователей. Ожидается креативный подход и соблюдение требований платформы.

    Дизайн обложекYouTube
    Баннеры9 заявок
    Открыт
    14 дней назад

  • Создание карточек товаров для маркетплейсов Ozon и Wildberries

    Требуется дизайнер для разработки карточек товаров для маркетплейсов Ozon и Wildberries в области бытовой техники. Карточки должны быть визуально чистыми и информативными, с акцентом на характеристики и преимущества товаров.

    Создание карточек товаров
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    7 дней назад

  • Дизайнер по оформлению каруселей в Инстаграм

    Студия перманентного макияжа ищет дизайнера для оформления каруселей в Инстаграм. Требуется создавать 1-2 карусели в неделю, всего 8-12 штук. Необходимы навыки работы в Procreate, наличие портфолио и готовность выполнить тестовое задание. Оплата составляет 2000-3000 рублей за один сторитейлинг.

    Instagram
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 дней назад

  • Дизайнер для оформления постов-каруселей

    Требуется дизайнер для создания постов-каруселей, соответствующих современным трендам. Ищем креативного специалиста, способного разработать привлекательные графические материалы для социальных сетей, которые будут выделяться и привлекать внимание аудитории.

    Дизайн постов
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Дизайнер для создания графики для Telegram

    Ищется дизайнер для создания креативных баннеров для Telegram. Необходим опыт в графике для соцсетей и примеры работ в light-стилистике. Ожидается готовность выполнить тестовое задание (1-2 картинки). Предпочтительный стиль: светлая гамма, минимализм и легкие иллюстрации.

    Создание картинокTelegram
    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Баннер 1242 на 936

    Необходимо разработать яркий баннер размером 1242 на 936 пикселей для компании, предоставляющей услуги помощи студентам. На баннере должны быть указаны услуги: контрольные, курсовые, дипломные работы и чертежи. Укажите быструю онлайн помощь, опыт работы и гарантии. Примеры желаемого дизайна предоставлены.

    Создание баннеровАвито
    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    13 дней назад