Создание обложек для YouTube роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт9 заявок53 просмотра

Ищу дизайнера, который сможет создать привлекательные обложки для роликов на YouTube. Обложки должны быть яркими, выделяющимися и соответствующими тематике каждого видео. Пожалуйста, предоставьте примеры ваших работ и информацию о цене за одну обложку.

YouTubeДизайн обложек
7 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Женя
 
18 лет
месяц в сервисе
Был
день назад
2 дня назад
Александра
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
9 часов назад
4 дня назад
Николай
 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
5 дней назад
Павел
 
16 лет
6 дней в сервисе
Был
6 дней назад
6 дней назад
Аліна
 
17 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 дня назад
7 дней назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
36 минут назад
1 отзыв
7 дней назад
Лучший дизайнер баннеров апреля
Олександра
 
22 года
10 дней в сервисе
Была
2 часа назад
7 дней назад
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
2 отзыва
7 дней назад
Диля
 
24 года
8 дней в сервисе
Была
21 час назад
7 дней назад