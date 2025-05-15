Resize текущих баннеров и создания HTML5 на основе выбранных

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Открыт5 заявок31 просмотр

Сделать resize текущих креативов под нужные форматы
Подготовить HTML5-баннеры на основе выбранных креативов — адаптивные, кроссбраузерные, в нужных разрешениях.

ссылка на бриф по запросу.

HTMLДизайн рекламных материаловСоздание баннеров
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