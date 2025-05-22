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Открыт9 заявок55 просмотров

Нужно выполнить до сегодня баннер на заднем фоне видео и наложить фото

Пример как сделать отправлю вам лично

Создание баннеров
день назад
Оксана
3 месяца в сервисе
Была
день назад
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Заявки фрилансеров

Максим
 
23 года
3 месяца в сервисе
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Аліна
 
18 лет
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Иван
 
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4 часа назад
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Александр
 
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383 отзыва
день назад
Лучший дизайнер баннеров мая
ТОП-5
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Вадим
 
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день в сервисе
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Роман
 
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12 часов назад
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Лучший дизайнер баннеров мая
ТОП-10
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Ніна
 
39 лет
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Гиоргии
 
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Никита
 
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день назад
день назад