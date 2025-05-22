Ищется дизайнер для создания концепций и макетов баннеров. Важно соблюдать сроки, требования к качеству и эффективно работать в команде. Оплата производится сдельно.
Срочный заказ баннер
Нужно выполнить до сегодня баннер на заднем фоне видео и наложить фото
Пример как сделать отправлю вам лично
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