Дизайнер баннеров

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Открыт4 заявки27 просмотров

Ищем дизайнера для разработки концепций и создания макетов баннеров. Необходимо соблюдать сроки и требования к качеству, а также сотрудничать с командой. Оплата сдельная.

Создание баннеров
12 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кристина
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
9 часов назад
Аліна
 
18 лет
7 месяцев в сервисе
Была
11 часов назад
11 часов назад
Максим
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
6 часов назад
12 часов назад
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
2 отзыва
12 часов назад
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