Дизайн карточек

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Открыт6 заявок55 просмотров

Необходим дизайн карточек. Ищу исполнителя, который сможет создать привлекательные и функциональные карточки для использования в различных проектах. Открыт для предложений от новичков, готов рассмотреть разные стили и идеи.

Дизайн карточек
17 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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