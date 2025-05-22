Требуется разработка дизайна карточек для использования в различных проектах. Ищется исполнитель, способный создать привлекательные и функциональные карточки. Рассматриваются предложения от новичков и разные стили исполнения.
Создание анимированных баннеров для Youtube
Ищем дизайнера на разовую задачу по созданию 3 анимированных баннеров. Каждый баннер должен длиться 5-7 секунд, формат горизонтальный, как для Youtube. Дедлайн выполнения задачи - 05.06.2025. Бюджет обсуждается.
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