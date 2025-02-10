Требуется дизайнер для создания простых фото креативов для Авито. Задача включает разработку баннеров с использованием предоставленных примеров. Ожидаются работы кандидатов для оценки.
Дизайн инфографики трейдеров
Ищу дизайнера, который сделает инфографику для трейдеров! Оплата: 100-300$ + доплачу процент, если сделаете качественно и быстро!
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