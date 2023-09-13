Создать с фото привлекающие баннеры

Плакаты на тему подводники-герои ВОВ, с их фото, фио, годы жизни, краткое описание заслуг. Подводники: Гаджиев, Лунин, Колышкин, Фисанович, Маринеско, Иосселиани, Грешилов, Щедрин, Хомяков, Осипов
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Есть салон маникюра и педикюра
Нужно создать баеннры а лучше видеоКреативы на 12 сек.
Фото пример прикрепил какие есть
В неделю нужно минимум 2 шт.
В месяц 8-10.
Ищем на постоянной основе.
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