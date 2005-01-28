Анимационный баннер на трансляцию

Нужно сделать анимационный баннер на экран трансляции, по размеру 250х500 примерно, с крупными буквами и анимацией. Примерно на такое же время как в примере. Тематика - гейминг, игры, steam.

Пример баннера https://drive.google.com/file/d/1laiNPF5WAQ4sa-9kwl4lfuDdts8Kddzl/view