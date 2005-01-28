Анимационный баннер на трансляцию

$100
БаннерыЗакрыт3 заявки38 просмотров
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Нужно сделать анимационный баннер на экран трансляции, по размеру 250х500 примерно, с крупными буквами и анимацией. Примерно на такое же время как в примере. Тематика - гейминг, игры, steam.

Пример баннера https://drive.google.com/file/d/1laiNPF5WAQ4sa-9kwl4lfuDdts8Kddzl/view

3 месяца назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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