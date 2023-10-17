Создание 9 слайдеров для сайта

БаннерыЗавершен18 заявок86 просмотров
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Нужно отрисовать 9 слайдеров для 9 разных категорий для сайт avantpack.ru
Слайдер - 1920*1080
На сайте желательно надпись avantpack.ru (или логотип)
Подробное ТЗ в прикрепленном файле
Если будут вопросы, пишите в личку, обсудим

3 месяца назад
f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
3 месяца назад
$70
2 дня
Хороший специалист с отличным дизайнерским виденьем. Работа была выполнена быстро и качественно! Надеемся ещё поработать в будущем =)
Не заказчик, а мечта! Правок вообще не было, а оплату получил даже до того, как закончил последний баннер. Коммуникация тоже очень понравилась. Спасибо, Никита! Работать с Вами — одно удовольствие :)
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