Поменять формат лого с svg на vector/EPS format

БаннерыЗакрыт8 заявок52 просмотра
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Нужно Конвертировать лого с svg в vector/EPS format

Детали по доработке формата лого тут https://sites.google.com/websummit.com/alpha/your-profile/your-logo

Оплата по факту или БС.

4 месяца назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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