Создание рекламного баннера.

$10
БаннерыЗакрыт24 заявки115 просмотров
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Необходимо создать баннеры для рекламы бразильского онлайн-казино.

Целевая аудитория: Бразильские игроки в онлайн-казино, возрастной диапазон 18-45 лет.

Тематика баннеров: Баннеры должны быть связаны с азартными играми, казино, выигрышами, и обладать выразительным дизайном.

Язык: Все текстовые элементы на баннерах должны быть на португальском языке.

Стиль и эстетика:

Современный, яркий и привлекательный дизайн.

Использование ярких цветов и привлекательных графических элементов.

Учесть культурные особенности и предпочтения целевой аудитории.

Список баннеров:

Размер: 1 200 х 1 200 px

Тип файла: JPG или PNG

Безопасная зона для размещения текстовой информации: 1000 х 1000 px

Референсы во вложении.

3 месяца назад
guest_1694697403630
Бразилия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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