Необхідно створити чорно-біле фото для друку на футболці. Зверху має бути надпис 'Врятував Харків', внизу або збоку '#FREEDUDIN' та 'Свободу Роману Дудіну'. Як орієнтир використати фото #freechervimskyi.
Баннеры8 заявок
Закрыт
2 года назад
Необхідно створити чорно-біле фото для друку на футболці. Зверху має бути надпис 'Врятував Харків', внизу або збоку '#FREEDUDIN' та 'Свободу Роману Дудіну'. Як орієнтир використати фото #freechervimskyi.
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