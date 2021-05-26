eatherly

Спирин eatherly

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Зображення для принту

    Необхідно створити чорно-біле фото для друку на футболці. Зверху має бути надпис 'Врятував Харків', внизу або збоку '#FREEDUDIN' та 'Свободу Роману Дудіну'. Як орієнтир використати фото #freechervimskyi.

    Обработка фотографий
    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Связать работу CMS

    $100

    Есть сайт https://www.opinio-ph.com/ на Wordpress + Open Journal Systems Для https://www.opinio-ph.com/ojs/index.php/archive/index (Open Journal Systems) - изменить ссылку на короче - убрать хлебные крошки - хеадер и футер главной страницы

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад