yanina_0009

Мета: Працевлаштування на посаду junior-програміст.
Освіта: Закінчую Хмельницький національний університет
( Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ).
Професійний досвід: 2019-2021 – фрілансер.
Знання та навички: Знання ПК на рівні досвідченого користувача;
Знання офісних програм (Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access ).
Програмування: PHP, HTML;
Володію методом «десяти пальцевого набору тексту».
Мови: Українська - вільно
Російська - вільно
Англійська - Upper Intermediate
Німецька - Intermediate
Захоплення та інтереси: Розв’язування і колекціонування головоломок.
Веду «здоровий спосіб життя».
Особисті риси: Подобається вирішувати нестандартні задачі, із задоволенням беру відповідальність на себе у проектах.