yanina_0009

Виконую закази якісно і вчасно.

Мета: Працевлаштування на посаду junior-програміст.

Освіта: Закінчую Хмельницький національний університет

( Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ).

Професійний досвід: 2019-2021 – фрілансер.

Знання та навички: Знання ПК на рівні досвідченого користувача;

Знання офісних програм (Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access ).

Програмування: PHP, HTML;

Володію методом «десяти пальцевого набору тексту».

Мови: Українська - вільно

Російська - вільно

Англійська - Upper Intermediate

Німецька - Intermediate

Захоплення та інтереси: Розв’язування і колекціонування головоломок.

Веду «здоровий спосіб життя».

Особисті риси: Подобається вирішувати нестандартні задачі, із задоволенням беру відповідальність на себе у проектах.