Позитивный и мультидисциплинированный веб-дизайнер для вашего бизнеса: сайты, лендинги, баннеры, креативы для соцсетей, лого, полиграфия

Привет! Меня зовут Настя.

Живу и работаю в солнечном Ереване.

В веб-дизайне я меньше года (не скрываю этот факт) и считаю это преимуществом – дизайн для меня не превратился в рутину, я искренне увлечена процессом и дизайн делаю от души!

Дизайню до полной удовлетворительности заказчика. Количество правок не ограничено, главное – получить результат, который будет нравиться Вам! и да, все правки бесплатно!

Плюс Вам не придется стоять в очереди в ожидании, когда освободится кто-то из ТОПов, чтобы начать работу над вашим проектом – я готова приступить уже сегодня!

И к счастью для Вас (к сожалению для меня) услуги новичка оцениваются ниже, а значит Вы экономите деньги. Я немного грущу из-за такой несправедливости, но продолжаю делать свою работу ХОРОШО.

Сотрудничая со мной Вы можете быть уверены в соблюдении дедлайнов и качестве выполненной работы.

Сделаю для Вас классный дизайн:

– сайта (интернет-магазин, многостраничник),

– landing page,

– баннеры,

– креативы для соцсетей,

– таплинк,

– логотип,

– наружную рекламу,

– визитки,

– буклеты, меню,

– другие виды полиграфической продукции,

а также многое другое, практически все что можно задизайнить :)

Люблю рисовать, поэтому с радостью возьмусь за решение сложных задач, в которых необходимы навыки иллюстратора.

Гарантирую:

соблюдение сроков,

спокойное отношение к конструктивной критике,

вежливое и позитивное общение в рамках проекта,

полный порядок в макетах,

нацеленность на результат, а не на скорейшее завершение проекта.

Остаюсь на связи даже после завершения работы над проектом.

ВАЖНО:

Предпочитаю работать через ﻿«Безопасные платежи»﻿, что избавляет и Вас и меня от любых финансовых рисков.

По проектам от 30$ и выше работаю по предоплате – от 30 до 50% (в зависимости от объема работы по проекту).

Если вам не понравится предварительный вариант работы и мы поймем, что совсем не сошлись и крутой результат не получим – верну предоплату без лишних споров.

Появились вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим - Telegram, WhatsApp

Работаю с ПН по ПТ с 10:00 до 22:00 (по Ереванскому времени).

Мои контакты для связи:

Telegram - https://t.me/stasyamarquez

Whatsapp - https://wa.me/Анастасия

Instagram - https://instagram.com/stasya_marquez

Мое портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Nastya_likes_to_/#portfolio