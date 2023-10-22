Анастасия Nastya_likes_to_Nastya_likes_to_
Привет! Меня зовут Настя.
Живу и работаю в солнечном Ереване.
В веб-дизайне я меньше года (не скрываю этот факт) и считаю это преимуществом – дизайн для меня не превратился в рутину, я искренне увлечена процессом и дизайн делаю от души!
Дизайню до полной удовлетворительности заказчика. Количество правок не ограничено, главное – получить результат, который будет нравиться Вам! и да, все правки бесплатно!
Плюс Вам не придется стоять в очереди в ожидании, когда освободится кто-то из ТОПов, чтобы начать работу над вашим проектом – я готова приступить уже сегодня!
И к счастью для Вас (к сожалению для меня) услуги новичка оцениваются ниже, а значит Вы экономите деньги. Я немного грущу из-за такой несправедливости, но продолжаю делать свою работу ХОРОШО.
Сотрудничая со мной Вы можете быть уверены в соблюдении дедлайнов и качестве выполненной работы.
Сделаю для Вас классный дизайн:
– сайта (интернет-магазин, многостраничник),
– landing page,
– баннеры,
– креативы для соцсетей,
– таплинк,
– логотип,
– наружную рекламу,
– визитки,
– буклеты, меню,
– другие виды полиграфической продукции,
а также многое другое, практически все что можно задизайнить :)
Люблю рисовать, поэтому с радостью возьмусь за решение сложных задач, в которых необходимы навыки иллюстратора.
Гарантирую:
соблюдение сроков,
спокойное отношение к конструктивной критике,
вежливое и позитивное общение в рамках проекта,
полный порядок в макетах,
нацеленность на результат, а не на скорейшее завершение проекта.
Остаюсь на связи даже после завершения работы над проектом.
ВАЖНО:
Предпочитаю работать через «Безопасные платежи», что избавляет и Вас и меня от любых финансовых рисков.
По проектам от 30$ и выше работаю по предоплате – от 30 до 50% (в зависимости от объема работы по проекту).
Если вам не понравится предварительный вариант работы и мы поймем, что совсем не сошлись и крутой результат не получим – верну предоплату без лишних споров.
Появились вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим - Telegram, WhatsApp
Работаю с ПН по ПТ с 10:00 до 22:00 (по Ереванскому времени).
Мои контакты для связи:
Telegram - https://t.me/stasyamarquez
Whatsapp - https://wa.me/Анастасия
Instagram - https://instagram.com/stasya_marquez
Мое портфолио:
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