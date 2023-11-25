3D-художник
Приветствую!
Я сертифицированный 3д-художник с опытом работы более года на проектах по разработке игр.
Свою квалификацию получила на годовых курсах по 3d моделированию и знанию программы Autodesk Maya.
Работаю в Autodesk Maya, Marmoset Toolbag, Substance Painter и Photoshop.
Работаю на энтузиазме, для каждого задания придумываю, как получить наилучший результат. В каждый проект вкладываю частичку души.
Предлагаю Вам ознакомиться с моим портфолио - https://www.artstation.com/ciel_lark
Надеюсь на продуктивное сотрудничество
Хорошего Вам дня
Портфолио
- Skeleton archerнет просмотров
- Skeleton knightнет просмотров
- Skeleton warriorнет просмотров
- Fresco "Tied cultists"нет просмотров
- Colt Patersonнет просмотров
- Boomboxнет просмотров
3D-графика
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$5/час
от $10от 1 дня
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