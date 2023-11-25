3D-художник

Приветствую!

Я сертифицированный 3д-художник с опытом работы более года на проектах по разработке игр.

Свою квалификацию получила на годовых курсах по 3d моделированию и знанию программы Autodesk Maya.

Работаю в Autodesk Maya, Marmoset Toolbag, Substance Painter и Photoshop.

Работаю на энтузиазме, для каждого задания придумываю, как получить наилучший результат. В каждый проект вкладываю частичку души.

Предлагаю Вам ознакомиться с моим портфолио - https://www.artstation.com/ciel_lark

Надеюсь на продуктивное сотрудничество

Хорошего Вам дня