3D Художник, 3D Риггер, Фрилансер

Создаю 3D-модели любой сложности, а также:

- Риггинг персонажей;

- 3D-анимации;

- Генерацию 3D эффектов или частиц + футажи;

- UV-развертку + текстурирование (c Full HD до 8К разрешения);

- Генерацию PBR текстур (+ Normal Maps, Roughness Maps, Metallic Maps, ...);

- Создание процедурных материалов + запекание;

- Качественный рендеринг с движком Cycles/EEVEE в любом разрешении;

- Экспорт модели для 3D печати в формате STL или для игрового движка в формате OBJ/FBX/GLB/Blend.



А также умею монтировать видео, создавать несложные спецэффекты и анимации, пользоваться графическим редактором и инструментами AI, и редактировать изображения, включая:

- Создание логотипов и баннеров;

- Улучшение качества изображения;

- Удаление заднего фона;

- Реставрация старых фотографий;

- Замена цветов;

- Удаление лишних объектов с изображения;

- И прочее.



Дополнительное Портфолио:

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