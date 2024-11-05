Создаю 3D-модели любой сложности, а также:
- Риггинг персонажей;
- 3D-анимации;
- Генерацию 3D эффектов или частиц + футажи;
- UV-развертку + текстурирование (c Full HD до 8К разрешения);
- Генерацию PBR текстур (+ Normal Maps, Roughness Maps, Metallic Maps, ...);
- Создание процедурных материалов + запекание;
- Качественный рендеринг с движком Cycles/EEVEE в любом разрешении;
- Экспорт модели для 3D печати в формате STL или для игрового движка в формате OBJ/FBX/GLB/Blend.
А также умею монтировать видео, создавать несложные спецэффекты и анимации, пользоваться графическим редактором и инструментами AI, и редактировать изображения, включая:
- Создание логотипов и баннеров;
- Улучшение качества изображения;
- Удаление заднего фона;
- Реставрация старых фотографий;
- Замена цветов;
- Удаление лишних объектов с изображения;
- И прочее.
Дополнительное Портфолио:
Портфолио
- 3D-модель аквариум клавиатуры + Анимациянет просмотров
- 3D-модель RGB клавиатуры + Анимациянет просмотров