Мои способности
Я начинающий разработчик Python, занимаюсь созданием 3д моделей в Blender 3d (здесь я силëн), разрабатываю прикладные ПО на библиотеке PyQt5 и PyQt6, + еще и изучаю C# (ур.новичка).
Готов выполнить несложные задания по c#, такие как прикладные ПО и консольные игры. Также принимаю заказы и по Godot на ПК.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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3D-графика
нет отзывов
$6/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$7/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$6/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга