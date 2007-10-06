Мои способности

Я начинающий разработчик Python, занимаюсь созданием 3д моделей в Blender 3d (здесь я силëн), разрабатываю прикладные ПО на библиотеке PyQt5 и PyQt6, + еще и изучаю C# (ур.новичка).

Готов выполнить несложные задания по c#, такие как прикладные ПО и консольные игры. Также принимаю заказы и по Godot на ПК.