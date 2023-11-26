Грудной значок для предприятия

$15
3D-графикаЗавершен5 заявок210 просмотров
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Грудной значок по мотивом грудных армейских значков

На выбор:ромб,форму щита.

Края значка золотистого цвета

На значке обязательно должны присутствовать на фоне цветов багульника,электровоз,сверху логотип ржд

Референс ниже прикрепил

месяц назад
guest_1700484217635
Армения
месяц в сервисе
Был
24 дня назад
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Выбранный исполнитель
mane_matinyan1
Мане Матинян 
20 летАрмения
месяц в сервисе
Была
11 часов назад
месяц назад
$15
2 дня
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