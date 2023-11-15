Нужно на этой фотографии нарисовать тратуар

3D-графикаОткрыт7 заявок242 просмотра
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Нужно на этой фотографии нарисовать тратуар в указанном месте добавить зелен и благоустрой деревья и т.д

Прям идеально не надо просто чтоб было все понятно

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