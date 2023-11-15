Сделать анимацию в 3D

3D-графикаЗакрыт7 заявок176 просмотров
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Нужно сделать простую анимацию (пример скину) персонажа в 3Д. Персонаж только в 2Д есть надо смоделить и санимировать. На выходе нужна модель анимированная в формате GLB (есть экспортеры для каждой программы для вывода в данном формате.

месяц назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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