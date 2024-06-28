3d Artist-дженералист (Modeling/CGI/VFX/Rigging/Animation)

Привет! Я - творческий 3D-художник с опытом работы в Blender, Zbrush, Substance Painter и Maya. Мое творчество сочетает в себе высокоточное моделирование, мастерское текстурирование и эффектную анимацию. Я люблю создавать уникальные и визуально впечатляющие проекты, от игровых персонажей до архитектурных визуализаций. Готов воплощать ваши идеи в трехмерной реальности с любовью к деталям и страстью к совершенству.



https://www.artstation.com/alyshane7 - Мои работы можно просмотреть здесь