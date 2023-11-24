Нужно на этой фотографии нарисовать тратуар в указанном месте добавить зелен и благоустрой деревья и т.д Прям идеально не надо просто чтоб было все понятно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3D моделирование моделей для печати пластиковой на принтере
Модели колодок и подошв для кукольной обуви примерно 5 см
Возможно на постоянной основе
- Похожие заказы
- 3D-графика7 заявокОткрытмесяц назад
- $10
Графічна програма може бути різна, головне щоб не російська версія — є зразок курсової — план надіслати — 25-30 ст. — Можна просто реалізувати програму без курсової Ціна обговорюється,є приклад.!!!ЦІНА НЕ КІНЕЧНА а буде обговорена!!!Завершенмесяц назад
Нужно сделать простую анимацию (пример скину) персонажа в 3Д. Персонаж только в 2Д есть надо смоделить и санимировать. На выходе нужна модель анимированная в формате GLB (есть экспортеры для каждой программы для вывода в данном ...3D-графика7 заявокЗакрыт10 часов назад
Нужно сделать модели воинов как на фото, исполнение должно быть реалистичным. Свериться по экипировке в исторических порталах, как должен выглядеть отряд конных егерей и уланов времен Наполеоновских войн. Вольные интерпритации,стилизованные модели не допустимы,так же важны ...3D-графика1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $20
Нужна 3D модель для печати, подсвечника крепящегося на стену под три свечи. Будет использован как светильник с маломощными лампами. Как оценить стоимость не знаю, поэтому пишу 20$, если что поправьте.3D-графика12 заявокЗакрытдень назад
- $15
Грудной значок по мотивом грудных армейских значков На выбор:ромб,форму щита. Края значка золотистого цвета На значке обязательно должны присутствовать на фоне цветов багульника,электровоз,сверху логотип ржд Референс ниже прикрепилЗавершенмесяц назад
Нужно по фото существующей модели склада нарисовать 3d модель здания (склада), который по сути геометрически представляет из себя параллелепипед. Часть здания сделать полупрозрачной (без отрисовки внутренней планировки) - розовая часть на картинке во вложении, возможно ...3D-графика8 заявокЗакрыт7 дней назад
Нужно создать видео по хронометражу и стилистике примерно как это - https://youtu.be/PPC-SaJ-ZOY Нужно будет очень похожее видео, но с другими элементами Вопросы: 1. Что понадобится от нас для выполнения??? 2. Сколько будет стоить и ...3D-графика4 заявкиЗакрыт7 дней назад
3d малюнок конвеєрної стрічки з шевронами. Перший скріншот - це приблизний референс. Для розуміння задачі: 2 живих фото та креслення (витримувати вказані на ньому розміри не обов'язково) Малюнок необхідний для брендингу авто ( ...Завершенмесяц назад