AUTOCAD.Кусова.Проектування комплекту меблів для кухні.

$10
3D-графикаЗавершен1 заявка46 просмотров
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Графічна програма може бути різна, головне щоб не російська версія
— є зразок курсової
— план надіслати
— 25-30 ст.
— Можна просто реалізувати програму без курсової
Ціна обговорюється,є приклад.!!!ЦІНА НЕ КІНЕЧНА а буде обговорена!!!

месяц назад
OleksandrPop
Олександр 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
7 часов назад
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Выбранный исполнитель
zom81e
35 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
месяц назад
$15
2 дня
UAH
Недавно я имел удовольствие работать с Владиславом над проектом 3D-дизайна, и я вынужден выразить свое полное удовлетворение его исключительными навыками и профессионализмом. ✔С самого начала Владислав продемонстрировал глубокое понимание требований проекта, задавая содержательные вопросы, которые отражали искреннюю приверженность созданию продукта, который не только оправдал, но и превзошел ожидания. Их коммуникативные навыки были выдающимися, что помогло гарантировать, что конечный результат полностью соответствует моему видению. ✔С точки зрения технического мастерства, Владислав продемонстрировал впечатляющее владение различными инструментами и методами 3D-проектирования в SolidWorks. Внимание к деталям в их работе было поистине поразительным, поскольку они улавливали нюансы, которые повышали общую эстетику проекта. Будь то замысловатые текстуры, реалистичное освещение или сложная геометрия, - мастерство своего дела, которое отличало его как настоящего профессионала. ✔Более того, Владислав продемонстрировал сильную способность адаптироваться к отзывам и оперативно вносить изменения. Его совместный и гибкий подход не только способствовал бесперебойному рабочему процессу, но и вселял уверенность в приверженности удовлетворению потребностей клиентов. Было очевидно, что он ценили вклад клиента и стремились усовершенствовать свою работу, пока она не стала соответствовать самым высоким стандартам. ✔Так же подробно все расписал каждый этап моделирования каждой модели ✔С коммерческой точки зрения он был надежным и соблюдал все оговоренные сроки. Эта надежность — редкая и бесценная черта в мире фриланса, где своевременная доставка часто является ключевым фактором успеха проекта. В заключение, работа с Владиславом была положительным и обогащающим опытом. Его исключительные навыки 3D-дизайна в сочетании с профессионализмом и эффективным общением делают его выдающимися специалистами в сообществе фрилансеров. Я искренне рекомендую Владислав всем, кто ищет первоклассные услуги по 3D-дизайну, графики и с нетерпением жду возможности снова сотрудничать с ними в будущем!
Быстро уточнили техническое задание. Сошлись в основных требованиях к конечному результату,сроках и цене. Александр очень точно описал,что ему нужно, хотя и были отступления от первоначального задания. Во время исполнения была отличная обратная связь. Все уточнения и согласования были мгновенно приняты заказчиком. В целом было очень приятно работать и выполнять проект.
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