AUTOCAD.Кусова.Проектування комплекту меблів для кухні.

Нужно сделать простую анимацию (пример скину) персонажа в 3Д. Персонаж только в 2Д есть надо смоделить и санимировать. На выходе нужна модель анимированная в формате GLB (есть экспортеры для каждой программы для вывода в данном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Графічна програма може бути різна, головне щоб не російська версія
— є зразок курсової
— план надіслати
— 25-30 ст.
— Можна просто реалізувати програму без курсової
Ціна обговорюється,є приклад.!!!ЦІНА НЕ КІНЕЧНА а буде обговорена!!!
- Похожие заказы
- 3D-графика7 заявокЗакрыт10 часов назад
Нужно сделать модели воинов как на фото, исполнение должно быть реалистичным. Свериться по экипировке в исторических порталах, как должен выглядеть отряд конных егерей и уланов времен Наполеоновских войн. Вольные интерпритации,стилизованные модели не допустимы,так же важны ...3D-графика1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $20
Нужна 3D модель для печати, подсвечника крепящегося на стену под три свечи. Будет использован как светильник с маломощными лампами. Как оценить стоимость не знаю, поэтому пишу 20$, если что поправьте.3D-графика12 заявокЗакрытдень назад
- $15
Грудной значок по мотивом грудных армейских значков На выбор:ромб,форму щита. Края значка золотистого цвета На значке обязательно должны присутствовать на фоне цветов багульника,электровоз,сверху логотип ржд Референс ниже прикрепил3D-графика1 исполнительЗавершенмесяц назад
Нужно по фото существующей модели склада нарисовать 3d модель здания (склада), который по сути геометрически представляет из себя параллелепипед. Часть здания сделать полупрозрачной (без отрисовки внутренней планировки) - розовая часть на картинке во вложении, возможно ...3D-графика8 заявокЗакрыт7 дней назад
Нужно создать видео по хронометражу и стилистике примерно как это - https://youtu.be/PPC-SaJ-ZOY Нужно будет очень похожее видео, но с другими элементами Вопросы: 1. Что понадобится от нас для выполнения??? 2. Сколько будет стоить и ...3D-графика4 заявкиЗакрыт7 дней назад
3d малюнок конвеєрної стрічки з шевронами. Перший скріншот - це приблизний референс. Для розуміння задачі: 2 живих фото та креслення (витримувати вказані на ньому розміри не обов'язково) Малюнок необхідний для брендингу авто ( ...3D-графика1 исполнительЗавершенмесяц назад
Добрый день, Требуется отрисовать два логотипа в 3D для далнейшей работы с логотипами.3D-графика23 заявкиЗакрыт9 дней назад
- $100
Есть 5 моделей 3д фигур персонажей из Марвел. Нужно внести правки в них по типу: изменение размеров (ширина/высота), добавление/удаление отверстий.3D-графика11 заявокЗакрыт11 дней назад