Рендер сцены в KeyShot

Есть сделанный проект в архикад (планировка) и подбор сантех. оборудования. Нужно только сделать коллаж санузла и кухни-гостиной с 2 ракурсов (в сумме 4 коллажа). Плитку в санузел, мебель для кухни-гостиной, примерное освещение подберу сам. Пример, ...
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Есть несколько простых моделей, которые надо настроить и отрендерить в кейшоте. А именно надо 6 картинок и 2 видео. Работ очень срочная. Сможете сделать?
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