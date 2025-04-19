Требуется разработка бюджетной версии GTA 6 для ПК или телефона. Игра должна иметь открытый мир с локацией в Майами, включать хотя бы одного персонажа из трейлера и поддерживать вид от третьего или первого лица. Можно использовать любой движок и упрощать задачи. Игра не предназначена для коммерческого использования.