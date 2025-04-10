Написать программу на языке C# с GUI (WindowsForms).

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Написать программу на языке C# с GUI (WindowsForms)

В программе должны быть:

1) графики проекции фазового портрета V(mk2) и изменение во времени мембранного потенциала V(t). Как это должно выглядеть можно посмотреть в программе образце Neuron (есть во вложении), только вместо пяти графиков должен быть вывод только двух.

2) графики бифуркационных диаграмм. На главном окне может быть расположена кнопка, нажимая на которую вылазит окно с диаграммой. Как это должно выглядеть, есть описание во вложении на фото листочка. То есть на фазовом портрете должны быть выделены циклы одним цветом, переходные процессы другим цветом

Во вложении NEURONCS кроме примера программы так же есть теория.

Срок 9 дней.

C#Windows FormsРазработка программ
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