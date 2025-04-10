Інтернет-магазин https://wallet.ua/uk/ має 2 форми оформлення замовлень: через кошик і за формою швидкої покупки на сторінках товарів. Є Google Tag Manager, у ньому проведено роботу, GA4, тег Гугл встановлений на сторінках сайту, зв'язок GTM і GA4 реалізовано.

Існує проблема: конверсій у GA4 відображається менше, ніж відбувається замовлень насправді на сайті. Під час тестування через DebugView видно, що не відбувається фіксація тих замовлень, що оформлюються через кошик. При цьому дані про замовлення на рівні Data Layer пушаться з сайту з повним обсягом необхідної інформації.

Завдання: налаштувати правильне відображення кількості та сум замовлень, які здійснюються покупцями на сайті як через кошик, так і за формою швидкої покупки.

Потрібна робота професіонала, який розбирається в налаштуваннях GTM, GA4. Програміст на проєкті є, йому можна поставити завдання, однак не завдання рівня «зробіть щоб працювало».

Завдання вважатиметься зробленим тільки якщо почнуть враховуватися всі конверсії (кількість і суми) - потрібен фактичний результат. Дивився, думав, писав, дзвонив, проаналізував, дав рекомендації - це процес, а не результат.



З фахівцем, який виконає це завдання, можлива подальша співпраця з налаштування аналітики та контекстної реклами.