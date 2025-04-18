Разработать удобный механизм для заполнения клиентского договора в Word. Требуется создать форму или макрос для автоматического проставления данных, с возможностью очистки и редактирования шаблона. Ожидается предложение по подходу и тестовая реализация на предоставленном шаблоне.
Разработка веб-приложения Python
Диплом. Примерный функционал в файле. Нужно будет разработать определение диагноза по симптомам(педиатрия)
Заявки фрилансеров
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