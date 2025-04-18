Разработка веб-приложения Python

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Диплом. Примерный функционал в файле. Нужно будет разработать определение диагноза по симптомам(педиатрия)

PythonСоздание веб-приложений
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