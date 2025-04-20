Создать wpf приложение

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Открыт8 заявок32 просмотра

создать wpf приложение,ничего сложного,добавить туда таблицы из базы данных,работа простая,просто времени нет

.NETVisual Studio
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