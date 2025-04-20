Ищется специалист для доработки веб-приложения для управления дорожным строительством. Необходимо завершить функции экспорта и импорта данных, улучшить интерактивную карту и оптимизировать взаимодействие фронтенда с бэкендом. Требуется опыт работы с Go, Svelte, JavaScript, MySQL и знание Webix. Долгосрочное сотрудничество и гибкий график.
Создать wpf приложение
создать wpf приложение,ничего сложного,добавить туда таблицы из базы данных,работа простая,просто времени нет
Заявки фрилансеров
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