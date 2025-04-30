Необходим дизайнер с опытом в UX/UI для внесения правок в проект интернет-магазина. Задачи включают проверку иконок, изменение цветов, добавление полей и создание 3-4 дополнительных страниц. Рассматриваются только кандидаты с кейсами в e-commerce.
Дизайн сайта и приложения
Необходимо сделать дизайн сайта и приложения на достойном уровне. Кто умеет работать в таком стиле, жду. https://dribbble.com/shots/25005203-Opening-Cases-Player-Profile Очень надеюсь на адекватные отклики...
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