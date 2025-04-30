Дизайн сайта и приложения

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Открыт17 заявок76 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта и приложения на достойном уровне. Кто умеет работать в таком стиле, жду. https://dribbble.com/shots/25005203-Opening-Cases-Player-Profile Очень надеюсь на адекватные отклики...

Дизайн мобильных приложенийДизайн сайтов
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