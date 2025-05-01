Требуется веб-дизайнер для создания сайта на платформе Тильда. Ожидается оперативность и наличие портфолио. Укажите желаемую стоимость за 1 блок в отклике.
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Есть 2 документ, один дизайн проект другой образец инженерного проекта, задача понять и сделать на подобие поменять только данные и контакты, фамилии
желательно человек который понимает в инженерных документах, чтобы не наделать ошибок
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