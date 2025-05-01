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$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт5 заявок68 просмотров

Есть 2 документ, один дизайн проект другой образец инженерного проекта, задача понять и сделать на подобие поменять только данные и контакты, фамилии

желательно человек который понимает в инженерных документах, чтобы не наделать ошибок

Оформление документов
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