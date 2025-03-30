Создание мокапа с конвертами в Photoshop

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Открыт1 заявка14 просмотров

Требуется дизайнер с опытом работы в Photoshop для создания мокапа с нуля. Необходимо сделать несколько конвертов и подставить под них предоставленный материал. Задача срочная, оплата оговаривается в личных сообщениях. Примеры работ приветствуются.

Adobe Photoshop
3 дня назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
3 дня назад