Требуется дизайнер для создания лендинга в Figma для курса художественной школы 'Как стать художником'. Необходимо умение работать с компонентами для быстрого редактирования и адаптация дизайна под мобильные устройства. При успешном выполнении возможны дополнительные заказы.
Создание мокапа с конвертами в Photoshop
Требуется дизайнер с опытом работы в Photoshop для создания мокапа с нуля. Необходимо сделать несколько конвертов и подставить под них предоставленный материал. Задача срочная, оплата оговаривается в личных сообщениях. Примеры работ приветствуются.
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