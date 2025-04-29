Дизайн сайта в Figma

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Открыт13 заявок76 просмотров

Ищу дизайнера для создания дизайна сайта в Figma. Нужно сверстать лендинг в Figma для курса художественной школы "Как стать художником". Требования: умение работать в Figma, создвать дизайн с помощью компонентов для их быстрого редактирование, адаптация под мобильную версию. При удачном сотрудничестве, возможны другие заказы.

FigmaДизайн лендинговДизайн сайтов
4 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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