Ищу дизайнера для создания дизайна сайта в Figma. Нужно сверстать лендинг в Figma для курса художественной школы "Как стать художником". Требования: умение работать в Figma, создвать дизайн с помощью компонентов для их быстрого редактирование, адаптация под мобильную версию. При удачном сотрудничестве, возможны другие заказы.