Дизайнер для оформления платформы геткурс

Требуется разработать одностраничный сайт-визитку для фудцентра. Сайт должен включать информацию о компании, меню, контактные данные и другие важные сведения. Ожидается стильный и удобный интерфейс, отражающий концепцию заведения. Срок выполнения - до конца мая. Отклик с портфолио и стоимостью работы.