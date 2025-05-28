Необходимо разработать дизайн лендинга с акцентом на быструю реализацию проекта. Ожидается современный и привлекательный интерфейс, способный привлечь внимание пользователей.
Дизайнер для Ютуб и соцсетей
Ищем дизайнера на постоянную основу для выполнения различных задач, таких как создание дизайна обложек для Ютуб, периодически разработка рекламных креативов, а также оформление социальных сетей, включая Вконтакте и Ютуб. Рассматриваются кандидаты с креативным подходом и интересными идеями. Выбор будет осуществляться через выполнение тестового задания.
Заявки фрилансеров
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