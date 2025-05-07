Дизайнер для верстки на Тильде в Figma

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Открыт1 заявка130 просмотров

Ищу дизайнера, который имеет опыт работы с Figma и способен верстать страницы на платформе Tilda. Кандидат должен быть из Казахстана.

FigmaTildaВерстка страниц
19 часов назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
18 часов назад