Дизайнер для соцсетей

Ищем креативного дизайнера для ведения социальных сетей, создания визуалов, креативов и афиш. Обязанности включают разработку стильных визуалов для соцсетей, создание креативов и афиш для различных мероприятий и акций, взаимодействие с командой для реализации идей. Требования: наличие портфолио с стильными работами, опыт работы с 3D-графикой или искусственным интеллектом, высокая визуальная насмотренность и креативный подход, пунктуальность и соблюдение сроков, коммуникабельность и умение работать в команде.